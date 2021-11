Confini Bielorussia: dichiarazione di condanna di USA-UE per i diritti civili violati dei migranti

(PRIMAPRESS) - ROMA - Una dichiarazione congiunta di condanna nei confronti della Bielorussia da parte di Stati Uniti e delegazioni europee al Consiglio di sicurezza dell'Onu per la crisi dei migranti ammassati alla frontiera con la Polonia. "Esseri umani la cui vita e il cui benessere sono messi a rischio dalla Bielorussia per motivi politici",si legge nella dichiarazione. Lukashenko usa i migranti per destabilizzare i Paesi confinanti e per "spostare l'attenzione dalle violazioni dei diritti umani in costante crescita in Bielorussia", recita la dichiarazione. Intanto si inaspriscono le reazioni di Minsk parlando anche di ritorsioni per la fornitura di gas ai paesi dell'Est Europa. - (PRIMAPRESS)