Confine Ucraina, telefonata rassicurante di Biden a Zelenski: "Se la Russia avanza reagiremo"

WASHINGTON - Una telefonata tra Biden e il presidente dell'Ucraina, Zelenski, è servita a chiarire quanto il presidente americano e Vladimir Putin si erano detti nei giorni scorsi. Il "colloquio franco" tra i due presidenti non aveva nascosto che ulteriori avanzamenti dell'esercito russo sul confine ucraino avrebbero prodotto una risposta immediata da parte degli Usa e dei suoi alleati. E questa forte presa di decisione è stata comunicata a Zelenski. "Il presidente Biden ha parlato oggi con il presidente dell'Ucraina Zelenski Biden ha chiarito che gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in modo deciso se la Russia invaderà ulteriormente l'Ucraina". Così in una nota la portavice della Casa Bianca. I leader hanno espresso sostegno a misure di rafforzamento della fiducia per allentare le tensioni nel Donbas,e alla diplomazia attiva per far avanzare l'attuazione degli accordi di Minsk, a sostegno del 'Formato Normandia'".