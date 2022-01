Confine Ucraina, Mosca chiarisce nel vertice Usa-Russia: “Non ci sarà nessuna escalation”.

(PRIMAPRESS) - MOSCA - "Non vogliamo invadere l'Ucraina" "Non ci sono piani o intenzioni di attaccare l'Ucraina. Non c'è ragione di avere paura di una escalation". Lo ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov al termine dei colloqui del vertice Usa-Russia di Ginevra. Da parte statunitense è stata ribadita la richiesta alla Russia di ritirare le truppe ammassate in prossimità del confine ucraino ed è stata manifestata l' intenzione di trovare i "modi per stabilire limiti reciproci alle dimensioni delle esercitazioni militari. - (PRIMAPRESS)