Confindustria: la standing ovation che imbarazza Draghi ma raccoglie il pensiero degli industriali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fisco, Irap, decontribuzioni e transizione digitale, sono questi i temi che il presidente di Confindustria, bonomi, ha snocciolato nei 45 minuti di intervento nell’Assemblea degli industriali. Temi ripresi dall’intervento di Mario Draghi: “Non ci sarà nessun aumento della tassa azione - ha detto il premier - e come ormai ripeto sempre: ora è il momento di dare e non di togliere”. La platea degli industriali ha tributato un lunghissimo applauso a Draghi, quasi imbarazzato per quel tempo. Ma i rappresentanti del “cuore” dell’economia italiana è quello che si volevano sentir dire dal Capo del Governo fuori dalle sterili diatribe della politica dei consensi. “Che il premier continui a lungo la sua attuale esperienza. Ci riconosciamo nell’operato di questo governo, guidato da un uomo della necessità in risposta ai problemi del paese” - ha detto Bonomi. - (PRIMAPRESS)