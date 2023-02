Conferenza sicurezza Monaco, von der Leyen: “Mosca deve fallire,l’Ucraina vincere”

(PRIMAPRESS) - MONACO - Nella giornata che precede la chiusura della conferenza sulla sicurezza di Monaco, Ursula von der Leyen ha detto senza mezzi termini riferendosi al conflitto ucraino: "Mosca deve fallire,l'Ucraina vincere. Quello che dobbiamo fare è chiarire che noi non accetteremo mai una guerra imperialista e che non accetteremo che il presidente Putin calpesti il diritto internazionale con i piedi. E che la Carta internazionale dei diritti deve essere rispettata". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue von der Leyen a Monaco."Non accettabile i pan- zer inviati per conquistare un paese". "Dobbiamo fare pressione per fare in modo che le mire imperialistiche della Russia falliscano e l'Ucraina vinca". "Raddoppiamo il sostegno militare".

Il Segretario della NATO, Stoltenberg lancerà uno stesso messaggio: "Dare tutto a Kiev per vincere" "L'invasione russa dell'Ucraina ha mes- so in luce i pericoli dell'eccessiva dipendenza dell'Europa dai regimi auto- ritari e dovrebbe servire da lezione". E' quanto dirà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza il segretario della Nato, Stoltenberg."Non dovremmo commet- tere lo stesso errore con la Cina e al- tri regimi.Non dobbiamo essere troppo dipendenti da materie che importiamo". Stoltenberg lancerà un appello per dare all'Ucraina "ciò di cui ha bisogno per vincere" la guerra e "per sopravvivere come nazione indipendente e sovrana".

Al summit sono stati una trentina di capi di Stato e di governo e un centinaio di ministri della Difesa di tutto il mondo. Per gli Stati Uniti, Kamala Harris e Antony Blinken. Prima della lista nell'agenda di Monaco appunto la guerra in Ucraina, ma sul tavolo saranno anche discussi i rapporti tra Washington e Pechino e il tema della sicurezza nucleare. Alla conferenza è intervenuto in video collegamento Volodymyr Zelensky: "Non c'è alternativa, è tempo per l'Ucraina di essere parte dell'Unione europea, non c'è alternativa alla vittoria dell'Ucraina, non c'è alternativa all'ingresso dell'Ucraina nella Nato".Il presidente francese Macron ha spiegato che "questa guerra non riguarda solo l'Europa e gli europei ma l'intero pianeta". E che la Francia è pronta a dare "sostegno per un conflitto prolungato".Assente per motivi di salute la premier italiana Giorgia Meloni. Grandi esclusi della conferenza, la Russia e l'Iran. E il cancelliere tedesco Sholtz ha lanciato un appello per dotare l'Ucraina di quanti più carri armati in grado di fronteggiare gli attacchi da terra.