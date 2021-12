Conferenza Draghi-Scholz: i complimenti del cancelliere e il piano d’azione Italia-Germania

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Tanto di cappello all'Italia per l'impegno sul Recovery plan". Così il cancelliere tedesco Scholz in conferenza col premier Draghi "L'Italia ha svolto un ruolo luminoso nella campagna vaccinale, per noi è un modello da seguire", ha affermato."Tra Germania e Italia c'è una forte cooperazione e siamo d'accordo di rafforzarla",ha precisato. "Le regole attuali di bilancio Ue sono flessibili, siano base per il futuro",l'auspicio."La coesione in Ue è tale da garantire a tutti i Paesi gli strumenti per risolvere i problemi". Che forma avrà il piano d'azione emerso dall'incontro tra Draghi e Scholz? "È un piano emerso pochi giorni fa e oggi abbiamo discusso di tutti i punti che potranno essere esaminati periodicamente. Se si trasformerà in un accordo bilaterale o altro si vedrà". Così Draghi a chi chiedeva la natura dell'accordo di oggi. - (PRIMAPRESS)