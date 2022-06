Conferenza Draghi: “Confermo, il governo non rischia. Energia? Abbiamo gli stoccaggi”

Ph.Filippo Attili

(PRIMAPRESS) - ROMA - "No il governo non rischia. Ricordo che quando abbiamo fatto il governo è stato per fare e con la presenza del M5S. Questo governo è nato con il M5S e non si può limitare ad un appoggio esterno". Così il Presidente del Consiglio, Mario Draghi nella conferenza stampa sulle misure anti-rincari ma anche per sgombrare il campo dalle polemiche dei giorni scorsi circa un forfait del M5S che lamentava la mancanza di ascolto da parte del governo su alcuni temi a loro cari. Sui dati ISTAT di un forte calo dell'occupazione, Draghi ha parlato di "protezione del potere d'acquisto e competitività dell'imprese. Nessun problema sugli stoccaggi di energia e quindi nessuna realizzazione come confermato anche dal sottosegretario Roberto Garofoli. - (PRIMAPRESS)