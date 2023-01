Conferenza cattura Messina Denaro, De Lucia: “Intercettazioni seguendo la pista della salute”

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Maurizio De Lucia, il Procuratore Capo di Palermo in conferenza stampa tenuta dopo la cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, ha chiarito che non ci sarebbe stata nessuna soffiata e nessuna complicità da parte della Clinica dove era stato ricoverato il boss per una terapia oncologica. Ma tutto è stato frutto di intercettazioni precedenti seguendo la pista della salute e di ammalati oncologici. "La mafia con questo arresto non è sconfitta. È solo una battaglia vinta. C'è intorno una borghesia mafiosa che rende più difficili le indagini". Una conferma della pista sanitaria è arrivata anche da Pasquale Angelosanto, il Comandante Carabinieri Ros ma con la difficoltà del riconoscimento di dove è in quale struttura si sarebbe recato Denaro considerato anche che si era registrato come Signor Bonafede nella struttura sanitaria con un documento falso su cui sono in corso accertamenti scientifici che ne dovranno determinare il livello e capire se ci sono strutture anagrafiche compiacenti. Alla domanda se le condizioni di salute del boss catturato sono compatibili con la carcerazione è stato il magistrato del Pool di Palermo, Paolo Guido a rispondere che le condizioni sono ottimali ed ha aggiunto che il suo atteggiamento non era di una persona fortemente delibitata ma in apparente buona forma e "ben vestito".

In conferenza non è stato reso noto il nome dell' accompagnatore di Matteo Messina Denaro ma sarebbe Giovanni Luppino, un incensurato proveniente dall'area trapanese di Mazara del Vallo. - (PRIMAPRESS)