Condizioni stabili per Navalny nella prima notte di ricovero a Berlino

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Condizioni stabili le condizioni per Alexey Navalny, l'oppositore russo finito in coma e ora ricoverato all'ospedale della Charitè di Berlino. I suoi collaboratori e familiari sostengono che sia stato avvelenato. I sanitari hanno già avviato una serie di esami volti ad accertare cosa abbia causato il malore di Navalny. "Risultati e prognosi non si potranno ottenere prima di alcuni giorni", ha fatto sapere il suo capo staff, Leonid Volkov, sui social. - (PRIMAPRESS)