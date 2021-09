Concluso il G20 Salute. Speranza: “Approvato il Patto di Roma per rinforzare i sistemi di difesa”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si è concluso il G20 Salute nella Sala Diocleziano del Campidoglio a Roma. «Approvato all’unanimità il Patto di Roma da tutti i paesi del G20. E' un documentio firmato da tutti paesi: insieme si è deciso di impegnarsi per rafforzare i sistemi nazionali». Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, alla conferenza stampa a conclusione dei lavori del G20 Salute a Roma. «Primo punto è investire sui sistemi sanitari e vogliamo difendere l'impianto universalistico: si ha diritto a essere curati indipendentemente da ceto e razza. Abbiamo insistito anche sull'approccio One Health, la strategia che dovrà disegnare l'approccio per altre possibili pandemie del futuro". - (PRIMAPRESS)