Commissario emergenza: Domenico Arcuri sostituito dal generale Francesco Figliuolo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domenico Arcuri è stato rimosso dal suo incarico di Commissario Straordinario per l’emergenza. Al suo posto arriva il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo. Ad Arcuri sono andati i ringraziamenti del governo Draghi ma la sua rimozione era nell’aria. Sul capo del manager di Invitalia pesano le scelte sbagliate e costose dei banchi a rotelle, dei complessi acquisti di mascherine non sempre da fornitori attendibili e in linea con i prezzi di mercato e l’app di tracciamento rivelatasi un flop. Arcuri era stato convocato intorno alle 14 a Palazzo Chigi e solo in serata è arrivato l’annuncio della rimozione. La scelta di Draghi di sostituirlo con Figliuolo è motivata da un fattore di praticità. Il generale è responsabile logistico dell’Esercito, una funzione che per centrare l’obiettivo della vaccinazione di massa sarà centrale. Ora il lavoro sarà svolto in tandem con Fabrizio Curcio, il nuovo arrivato alla Protezione civile che ha preso il posto di un altro funzionario rimosso: Angelo Borrelli. - (PRIMAPRESS)