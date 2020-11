Commissario alla Sanità in Calabria: arriva la nomina di Narciso Mostarda, Dg dell’Asl Roma 6

(PRIMAPRESS) - ROMA - Narciso Mostarda Il 58enne direttore generale dell’Asl Roma 6 è il nuovo Commissario per la Sanità in Calabria. La sua nomina dovrebbe mettere fine alla tormentata vicenda della regione mentre attraversa anche la crisi della pandemia da coronavirus. mostarda è un medico specializzato in neuropsichiatria infantile. Nel 2009 è stato assessore, nelle file del Partito Democratico, del Comune di Frosinone.

Dopo le esperienze deludenti dell'ex Generale dei Carabinieri, Saverio Cotticelli, Giuseppe Zuccatelli e il dietrofront dell'ex Rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, l'incarico arriva ad un medico che dovrà tuttavia confrontarsi con la complessa realtà calabrese.