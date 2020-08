Colpo di stato in Mali: l’Unione Europea ha condannato l’arresto dei vertici

(PRIMAPRESS) - BAMAKO (MALI) - L'Unione europea ha condannato con forza"il tentativo di colpo di stato in Mali con cui sono stati arrestati presidente e premier. Dai vertici Ue arriva il monito che "ogni cambiamento anti-costituzionale non può essere in nessun caso una risposta alla profonda crisi socio-politica che sta spaccando il Paese". Lo ha scritto su Twitter anche l'Alto rappresentante per la politica estera europea Josep Borrell. - (PRIMAPRESS)