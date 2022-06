Colombia: l'ex guerrigliero Gustavo Petro è il nuovo presidente del paese Sudamericano

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Gustavo Petro è il nuovo presidente della Colombia. E' la prima volta nella storia colombiana che un leader della sinistra assume la massima carica dello Stato. Con lo scrutinio dei voti vicino al 100% dei seggi, Petro ha raccolto il 50,49%, mentre lo sfidante e imprenditore Rodolfo Hernandez si attesta sul 47,25%. In un tweet Petro, ex guerrigliero,parla di "giorno di festa per il popolo". E auspica che "tante sofferenze siano attutite dalla gioia che oggi inonda il cuore della patria". - (PRIMAPRESS)