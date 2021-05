Colombia, aumenta la crisi sociale e scoppia la protesta nelle strade contro il governo

(PRIMAPRESS) - COLOMBIA - Sono almeno 42 i morti, tra cui un poliziotto, e 1.600 i feriti a seguito delle imponenti manifestazioni contro il governo colombiano e degli scontri con le forze di polizia. In testa al movimento una gioventù senza speranza e diffidente nei confronti delle istituzioni della Colombia. Nonostante la forte repressione, le mobilitazioni continuano, rivelando il profondo malessere popolare in uno dei più inegualitari Paesi del Continente, impoverito ulteriormente dalla pandemia da coronavirus che ha provocato oltre 82 mila decessi e 3 milioni di positivi al virus. Fattori che hanno portato ad una caduta del Pil ad oltre il 6,8% nel 2020 e una forte disoccupazione mentre nel 2019 aveva fatto registrare un Pil superiore al 3% ponendosi come una delle sei maggiori economie dei paesi dell'America Latina. - (PRIMAPRESS)