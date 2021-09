Colao (Innovazione) al Forum Ambrosetti: “Abbiamo 5 anni per colmare il gap della transizione digitale”

(PRIMAPRESS) - CERNOBBIO - "Next generation Eu è una grande opportunità per stabilire l'indipendeza tecnologica europea, questo vuole dire dare ai nostri giovani più opportunità. Abbiamo 5 anni per colmare il gap". Lo afferma il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Colao, da Cernobbio. "Dobbiamo digitalizzare la Pubblica amministrazione, rendere il rapporto con i cittadini più facile", ha ripetuto, ricordando l'imminente presentazione del progetto di cloud nazionale. "La prossima giant tech può essere europea". - (PRIMAPRESS)