Città del Vaticano: Biden e la first lady Jill ricevuti oggi alle 12,05 da Papa Francesco

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Puntuale come da protocollo, alle ore 12, l’auto blindata del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, accompagnato dalla moglie Jill, è arrivata nel cortile del Vaticano ricevuto da una delegazione. È per la seconda volta che un presidente cattolico incontra il Papa anche se Biden nella sua carriera politica si era incontrato altre quattro volte con il capo della Chiesa Cattolica Romana. La prima volta fu Kennedy ma in quella circostanza non c’era Jackline ma la sorella. E quindi le cronache riporteranno che la moglie di Biden è la prima first lady ad incontrare in visita ufficiale il Papa. Al centro dell’incontro privato con il Santo Padre c’è il lavoro comune per garantire il rispetto fondamentale della dignità umana, gli sforzi per mettere fine alla pandemia di COVID-19, la lotta alla crisi climatica e l’assistenza ai poveri.

Il convoglio del presidente USA è partito intorno alle 11,40 da Palazzo Taverna residenza dell'Ambasciata USA. Si ricorda che dopo l'imsediamento di Biden a Washington non c'è ancora la nomina dell'ambasciatore in Italia. - (PRIMAPRESS)