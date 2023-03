Cisgiordania: uccisi 3 palestinesi armati dall’esercito israeliano al check point di Nablus

(PRIMAPRESS) - CISGIORDANIA - Non si fermano le violenze e gli scontri in Cisgiordania tra israeliani e palestinesi. L'esercito di Israele riferisce infatti di aver ucciso tre palestinesi armati che avevano attaccato una postazione militare. Un quarto palestinese si è arreso ed è stato arrestato. Lo scontro a fuoco è avvenuto nella notte al checkpoint di Surra-Jit, in un'area sotto il controllo della sicurezza israeliana, a ovest di Nablus. Secondo fonti mediche palestinesi, nessun cadavere è stato portato all'obitorio di Nablus. - (PRIMAPRESS)