Cinque regioni transitano in zona arancione. Bolzano in “rossa” e ora si guarda alla Campania

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà firmata in serata l’ordinanza dal ministro della Salute Roberto Speranza che farà transitare 5 regioni da zona gialla ad arancione. Era un provvedimento già nell’aria per i parametri sempre più stringenti. Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana sono le regioni che faranno il passaggio con ulteriori limitazioni alla mobilità dei cittadini. Confermato anche il passaggio in zona rossa della Provincia di Bolzano. Sono queste le prime decisioni prese in base ai nuovi dati del monitoraggio sul contagio nelle Regioni riguardante la settimana dal 25 ottobre al primo novembre. Il report dell’Istituto superiore di sanità è però ancora sul tavolo della riunione tra il Comitato tecnico scientifico e la cabina di regia per l’emergenza Covid (di cui fanno parte ministero e territori): sono in corso ulteriori verifiche dei dati epidemiologici che riguarderanno tutte le altre Regioni d’Italia. In particolare, la giornata di martedì sarà interamente dedicata alla situazione della regione Campania, al momento nella fascia gialla di rischio Covid. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, firmerà in serata una ordinanza che sarà in vigore da mercoledì 11 novembre. “La situazione epidemiologica continua a peggiorare e si registra un Rt (indice di contagio) di circa 1,7. Abbiamo oltre 500 casi per 100mila abitanti e quasi tutte le regioni italiane sono pesantemente colpite”, ha detto in un video messaggio il direttore del dipartimento Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza. - (PRIMAPRESS)