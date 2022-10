Cina: Xi Jinping apre il Congresso del Pcc che lo porterà verso il terzo mandato presidenziale

(PRIMAPRESS) - CINA - Il presidente della repubblica cinese Xi Jinping apre oggi il congresso del Partito Comunista Cinese (Pcc). Gli ultimi 5 anni sono stati segnati da "grandi cambiamenti,che sono stati importantissimi e straordinari" e la Cina ha "disinnescato grandi rischi". Così il presidente Xi Jinping nell'auditorium della Grande sala del popolo, in Piazza Tienanmen, per l'apertura del XX Congresso nazionale del Partito comunista che gli affiderà il terzo mandato alla guida del partito. Fondato nel 1921 sia pure nelle sue trasformazioni fino al 1949 quando è passato all'amministrazione della repubblica popolare, è rimasto una formazione di forte apparato gerarchico. Xi Jinping ha voluto sottolineare nel lungo discorso inaugurale, la "missione gloriosa, senza paragoni". Realizzare rinnovamento Paese" Il presidente cinese Xi Jinping chiude il suo discorso al XX Congresso del Partito Comunista sollecitando i membri del Pcc a "realizzare il rinnovamento cinese su tutti i fronti".In 10 anni la Cina ha raddoppiato il Pil, salendo al 18,5% dell'economia mondiale. Ora biso- gna puntare allo sviluppo "di altà qua- lità",tra "hi-tech di alto livello e meccanismo di innovazione tecnologica". La lotta alla corruzione ha eliminato i pericoli"nel Partito,Stato e esercito". Su Taiwan:"sì a riunificazione pacifica ma no a rinuncia dell'uso della forza". - (PRIMAPRESS)