Cina preoccupata per l’intensificarsi dello scontro in Ucraina. La Global Security di Pechino

(PRIMAPRESS) - CINA - Pechino è "profondamente preoccupata" per il conflitto in Ucraina, che sembra "intensificarsi e persino andare fuori controllo", ha detto oggi martedì 21 febbraio, il ministro degli Esteri cinese Qin Gang. Un'affermazione che arriva mentre il diplomatico a capo degli Affari Esteri del Partito Comunista di Pechino, Wang Yi si trova ora a Mosca ma ieri aveva fatto tappa in Ungheria dove si è parlato di una soluzione negoziata tra Ucraina e Russia.

Pechino ha avviato una partnership "senza limiti" con Mosca poco prima dell'invasione russa dell'Ucraina lo scorso febbraio e ha evitato di usare la parola "invasione" o di condannare le azioni russe nel paese dell'Europa orientale.

Gli Stati Uniti hanno avvertito delle conseguenze se la Cina fornirà supporto militare alla Russia, cosa che Pechino ha detto lunedì che non stava facendo.

"Esortiamo alcuni paesi a smettere immediatamente di alimentare il fuoco”, ha detto Qin durante un discorso al Lanting Forum sulla sicurezza globale a Pechino, sottolineando che la Cina “lavorerà con la comunità internazionale per promuovere il dialogo e la consultazione, affrontare le preoccupazioni di tutte le parti e cercare la sicurezza comune”. Il forum di Pechino ha visto anche il rilascio ufficiale della Global Security Initiative, il quadro di sicurezza di punta del presidente Xi Jinping.

Il documento di 12 pagine sottolinea la necessità di rispettare la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i paesi e di sostenere gli scopi ei principi della Carta delle Nazioni Unite. Comprende anche il concetto di “sicurezza indivisibile”, un'idea condivisa anche dalla Russia. Un documento che può essere letto in diversi modi sia per il caso Taiwan-Cina che per quello Russia-Crimea-Donbass. - (PRIMAPRESS)