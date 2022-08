Cina: pianificate esercitazioni militari su Taiwan in risposta alla visita di Nancy Pelosi

(PRIMAPRESS) - CINA - Le autorità cinesi hanno chiesto alle aviolinee commerciali che operano negli spazi aerei sopra Taiwan di evitare quella rotta dalle 6 del mattino (ora italiana)di domani alle 6 di domenica, quando Pechino svolgerà esercitazioni militari presso l'isola. Le esercitazion, non programmate in anticipo e in violazione con le regole Onu, sarebbero una risposta alla visita a Taipei della speaker della Camera Usa, Nancy Pelosi. Taiwan ha prontamente condannato le esercitazioni militari intorno all'isola annunciate da Pechino ricordando che queste sarebbero in contrasto con le norme stabilite dalle Nazioni Unite. "Preoccupazione" per le stesse esercitazioni è stata espressa dal Giappone. - (PRIMAPRESS)