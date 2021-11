Certificati anagrafici: da domani si scaricano online. In anteprima la prova di Mattarella

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Presidente Mattarella ha scaricato in anteprima in primo certificato digitale dalla piattaforma "Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente". Il servizio sarà attivo da domani e consentirà ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici online, in maniera autonoma e gratuita, accedendo a www.anagrafenazionale.interno.it oppure www.anagrafenazionale.gov.it. Il ministero per l'Innovazione tecnologica fa sapere che si potranno scaricare 14 certificati, anche per un familiare, senza recarsi allo sportello. - (PRIMAPRESS)