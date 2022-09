Centrale nucleare Zaporizhzhia: questa mattina l’inizio dell’ ispezione del team AIEA

(PRIMAPRESS) - ZAPORIZHZHIA (UCRAINA) - Inizia questa mattina l'ispezione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in mano all'esercito russo. Il team che era partito da Vienna alla volta di Kiev nelle prime ore del mattino si sposterà nell'area della centrale con le assicurazioni da parte di Mosca di uno stop al lancio di razzi. Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), Rafael Mariano Grossi, ha affermato che la sicurezza e la protezione del più grande impianto nucleare dell'Ucraina e dell'Europa deve essere esaminato con attenzione per garantire la sicurezza nucleare e intraprenderà attività di salvaguardia vitale. In particolare il team di AIEA oltre a verificare eventuali perdite per effetto dei bombardamenti accerterà anche se vi è attività di produzione di materiale bellico.

La centrale nucleare di Zaporizhzya è controllata dalle forze russe da marzo, ma è gestita dal suo personale ucraino. Questo mese il sito è stato oggetto di ripetuti bombardamenti e la scorsa settimana ha temporaneamente perso la connessione all'ultima linea elettrica esterna a 750 kilovolt (kV) operativa rimasta.



Nell'ultimo aggiornamento della centrale elettrica durante il fine settimana, l'Ucraina ha informato l'AIEA che il sito era stato oggetto di un nuovo bombardamento, ma che tutti i sistemi di sicurezza rimangono operativi e non vi è stato alcun aumento dei livelli di radiazioni. Il paese ha affermato di non disporre ancora di informazioni complete sulla natura dei danni causati dai bombardamenti.

Sarà da verificare anche quanto rilevato dall'Autorità finlandese per le radiazioni e la sicurezza nucleare che ha rilevato una piccola quantità di isotopi radioattivi vicino alla citta' di Kotka, situata nella parte sud-orientale del Paese. Lo ha reso noto la stessa agenzia, riferisce l'emittente finlandese Yle. Secondo Helsinki, durante l'analisi di un campione d'aria nella città di Kotka, è stata registrata "una piccola quantità di isotopi radioattivi di zirconio e niobio", noncheé una concentrazione "leggermente superiore al normale" dell'isotopo di cesio -137. - (PRIMAPRESS)