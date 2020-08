Celebrazione dei 50 anni delle Regioni, Mattarella: “Questo tempo richiede un aggiornamento”

(PRIMAPRESS) - ROMA - “Il momento richiede un aggiornamento su rapporto-stato regioni. Con una maggiore autonomia idonea alle peculiarità delle regioni”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella nel corso della giornata del 50esimo anniversario delle Regioni a Statuto ordinario ricevuti dal Capo dello al Quirinale i presidenti. Le Regioni italiane furono istituite con la Costituzione della Repubblica del 1948 e vennero modificate nel 1963 con la creazione del Molise e del Friuli Venezia Giulia. Ma il potere regionale nacque, di fatto, nel 1970, quando furono eletti i consigli per la prima volta (in occasione delle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno). Per questo l'anniversario si ricorda a partire da quell'anno. - (PRIMAPRESS)