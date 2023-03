CdM Cutro, decreto migranti: pene fino a 30 anni per i trafficanti e ripristino triennale dei flussi

(PRIMAPRESS) - CUTRO (CALABRIA) - Un aumento delle pene per il traffico di migranti e l'introduzione di una nuova fattispecie in relazione alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza al traffico di clandestini che prevede una pena fino a 30 anni di reclusione e "il ripristino del decreto flussi che sarà triennale". È il contenuto spiegato dal presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per il decreto legge emanato dal Consiglio dei ministri convocato quest'oggi a Cutro, nel Crotonese, nelle cui acque il naufragio di un barcone carico di migranti il 26 febbraio scorso ha causato 72 vittime accertate.

Determinati contro la tratta" "Abbiamo licenziato un decreto legge che affronta questa materia e lo ab- biamo fatto per ribadire che siamo determinati a sconfiggere la tratta di esseri umani responsabili di questa tragedia. La nostra risposta a ciò che è accaduto è una politica di maggior fermezza". Così la premier Meloni in conferenza stampa dopo il CdM a Cutro. Il CdM a Cutro, ha detto, per "dare un segnale concreto della nostra attenzione. E' la prima volta che viene celebrato un CdM nel luogo in cui si è svolta una tragedia come questa". - (PRIMAPRESS)