Catalogna al voto senza paura del Covid. Testa a testa tra socialisti e indipendentisti

(PRIMAPRESS) - BARCELLONA - Oggi, domenica 14 febbraio, nella comunità autonoma spagnola della Catalogna si terranno le elezioni per il rinnovo del parlamento regionale. Gli eletti di questa tornata elettorale saranno chiamati, a loro volta, ad eleggere un nuovo presidente della Generalitat, il governo catalano. Tucco ciò a quattro anni dal referendum per l’indipendenza di ottobre 2017, e dopo circa una decina di anni di dominio sulla politica locale da parte di partiti e coalizioni che chiedono la secessione dalla Spagna, queste elezioni presentano alcune novità che potrebbero cambiare il quadro politico. In testa ai sondaggi, anche se in modo sensibile, c’è un partito non c'è un movimento indipendentista ma il Partito socialista catalano (PSC). E anche se i rapporti tra la Catalogna e la Spagna rimangono la questione politica più importante, la campagna elettorale non è stata incentrata tutta sulla pandemia. - (PRIMAPRESS)