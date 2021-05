Caso nave Gregoretti: sentenza di non luogo a procedere per l'ex ministro Salvini

(PRIMAPRESS) - CATANIA - Sentenza di non luogo a procedere nei confronti di Matteo Salvini, che era imputato con l'accusa di sequestro di persona. Così il Gup catanese Sarpietro nella sentenza letta nell'aula bunker del carcere catanese di Bicocca, a conclusione dell' udienza preliminare per il caso della nave Gregoretti. Al centro del procedimento Salvini, allora ministro dell'Interno, per i ritardi nello sbarco, nel luglio 2019, di 131 migranti dalla nave della Guardia costiera italiana nel porto di Augusta, nel Siracusano. Ora a restare aperto è il processo di Palermo per il caso Open Arms che vede sempre Salvini come imputato. - (PRIMAPRESS)