Caso Floyd, Trump rispolvera lo slogan di Nixon: "Ordine e Legge". Arrestata Chiara De Blasio

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Mentre crescono un po’ ovunque le tensioni tra le forze dell'ordine e manifestanti per l'uccisione dell’afroamericano George Floyd, alcuni dirigenti di polizia e agenti si sono uniti ai dimostranti in segno di solidarietà. A volte chinandosi su un ginocchio - un atto di protesta popolare nel mondo sportivo americano per denunciare le discriminazioni razziali - come hanno fatto due agenti nel Queens,a New York, restando in cerchio mentre venivano letti i nomi di altri afroamericani uccisi dalla polizia,come Trayvon Martin e Philando Castile. Ma la protesta è diventata trasversale e accumuna bianchi e neri contro la violenza gratuita delle forze di polizia, dei governatori e dell’atteggiamento strafottente del presidente Usa Donald Trump. Nelle file dei protestanti ci sono diverse categorie sociali. Sabato sera è stata arrestata Chiara de Blasio, la figlia 25enne del sindaco di New York, durante una protesta a Manhattan per la morte di Floyd. La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza

Anche davanti alla Casa Bianca, la polizia ha dovuto sgombrare l'area anche se i manifestanti continuano a presidiare la zona gridando con le mani alzate agli agenti "non sparate. Voi siete la minaccia”. Quelli che avanzano vengono respinti a colpi di lacrimogeni mentre scorrono le immagini riprese dalla Cnn che documentano l’uso di proiettili di gomma. La situazione resta tesa. Intanto, Trump rilancia su Twitter lo slogan della destra "ordine e legge”, usato a fine anni’ 60 dall'allora candidato presidenziale Nixon e da Reagan, all'epoca governatore della California.

Intanto Derek Chauvin, l'agente incriminato per l'uccisione di George Floyd, secondo la Cnn, comparirà in tribunale oggi a Minneapolis. L'agente è stato arrestato venerdì con l'accusa di omicidio preterintenzionale e omicidio di terzo grado: rischia una condanna massima di 25 anni. Nel frattempo è stato licenziato. Il procuratore della Contea di Hennen, Mike Freeman, l'ha definita "l'incriminazione più veloce in una indagine contro un agente di polizia. - (PRIMAPRESS)