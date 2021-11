Caso Amara: richiesta di rinvio a giudizio per l'ex Csm Davigo e del pm Storari

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - Richiesta di rinvio a giudizio,da parte della Procura di Brescia, per l'ex consigliere del Csm Davigo e del pm milanese Storari.Entrambi sono indagati per rivelazione del segreto d'ufficio riguardo ai verbali di Piero Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Sono stati fissati per i prossimi giorni,a chiusura d'indagini,gli interrogatori del procuratore aggiunto De Pasquale e del pm Spadaro (ora alla Procura europea).Sono indagati per rifiuto di atti d'ufficio per la gestione di Armanna, "accusatore" nel caso Nigeria. - (PRIMAPRESS)