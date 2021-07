Cartabia (Giustizia): "La riforma è un impegno con l'Europa e nel rispetto di tutti"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "L'obiettivo di questa riforma è arrivare a sentenze definitive in tempi rapidi(...),garantire l'accertamento pieno dei fatti e delle responsabilità". Così la ministra della Giustizia Cartabia, interviene sulla riforma definendolo un impegno "con l'Europa come condizione per ricevere i finanziamenti del Recovery fund". La vera differenza sta nel responsabilizzare il giudice per i tempi del processo. Una risposta ai dispendiosi e irragionevoli "processi senza limite, che potranno invece avvalersi di proroghe rinnovabili solo con un'ordinanza motivata. Il giudice cioè dire che ha bisogno di più tempo e dovrà spiegarne con evidenze i motivi. Domenica il provvedimento andrà in aula per la discussione per essere luquidato prima della pausa estiva. - (PRIMAPRESS)