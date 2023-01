Carri armati a Kiev: arriva il Si tormentato del governo tedesco per l’invio di 14 Leopard 2

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Dopo giorni di contrasti, polemiche e indecisioni, arriva il via libera da Berlino per l'invio in Ucraina di Leopard. Il governo tedesco ha approvato l'invio a Kiev di 14 carri armati Leopard 2 e ha autorizzato "gli altri partner europei" a trasferire a Kiev dai loro depositi questi mezzi di fabbricazione tedesca. Lo ha annunciato in Parlamento il cancelliere Scholz, dopo un primo no all'invio dei loro panzer a Kiev. "Questa decisione conferma la nostra linea di sostenere l'Ucraina al meglio. Agiamo in stretto coordinamento a livello internazionale", ha detto Scholz. "Ci sarà un addestramento degli equipaggi ucraini da subito in Germania". - (PRIMAPRESS)