Caro energia: oggi il difficile CdM con oltre 400 emendamenti e senza poter contare sulla fiducia

ROMA - La convocazione del Consiglio dei Ministri programmata per oggi 8 settembre arriva dopo la difficile giornata di ieri in cui il Senato aveva l'esame del DL Aiuti Bis ma che è stato rimandato a martedì 13 settembre prossimo per trovare punti di convergenza più stabilì tra i partiti. È il clima non sarà molto diverso per il CdM di oggi che dovrà affrontare anche la messa in campo di un piano economico per contrastare il caro-bollette. Il testo che il CdM deve liquidare porta in seno oltre 400 emendamenti con l'aggravante che l'esecutivo può operare solo per gli affari correnti e quindi non può far ricorso alla fiducia alle Camere come spesso è accaduto in questa legislatura.