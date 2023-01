Caro carburante: oggi a Palazzo Chigi il report della GdF e poi il Consiglio dei Ministri

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il caro carburante con la soglia superata del 2 euro a litro al servito sta agitando il paese pesando sulle classi più deboli. Oggi il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, incontreranno a Palazzo Chigi il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per fare il punto e valutare ogni possibile ulteriore azione di contrasto alle speculazioni in atto sui prezzi dei carburanti. L'incarico alle Fiamme Gialle di verificare le possibilità di cartelli era già arrivato nei giorni scorsi quando dal primo gennaio 2023 era scattato l'aumento dei prezzi. Una prima indagine dei finanzieri avrebbe già trovato qualche incongruenza e in alcuni casi delle maggiorazioni ingiustificate. Il report di oggi della GdF finirà sul tavolo del Consiglio dei Ministei che affeonterà la questione carburante ipotizzando un nuovo taglio delle accise anche se le coperture economiche non ci sarebbero secondo quanto già annunciato dalla Ragioneria di Stato. - (PRIMAPRESS)