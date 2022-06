Caro benzina: torna a salire il self a 2,038. Finito l'effetto taglio accise

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il prezzo medio nazionale della benzina in modalità self sale a 2,018 euro al litro dal precedente 2,009,con i diversi marchi compresi tra 2,010 e 2,038 euro al litro e no logo a 2,008. Lo si apprende dall'elaborazione di Quotidiano Energia sui dati comunicati ieri 9 giugno dai gestori. Il prezzo medio praticato per il diesel in modalità self aumenta a 1,939 euro al litro, dai 1,924 euro della rilevazione precedente, con le diverse compa- gnie che praticano prezzi tra 1,938 e 1,953 euro al litro. No logo a 1,927. Sul tavolo di Palazzo Chigi non c'è ancora il piano definito che doverà assumere impegni con la scadenza del taglio delle accise,dell'8 luglio. Con l’ultimo taglio alle accise, l’esecutivo aveva ridotto di oltre 30 centesimi il prezzo della benzina ma quell'effetto è già terminato. La sottosegretaria all’economia Maria Cecilia Guerra ha parlato di un nuovo intervento “molto probabile”, anche perché con l’aumento dei prezzi aumenta anche il gettito dell’Iva e il governo non intende metterlo nelle casse dello Stato, ma usarlo “per abbassare le accise e tenere calmierato il prezzo”. - (PRIMAPRESS)