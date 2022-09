Carlo III è stato proclamato Re con atto sottoscritto davanti ai membri dell’Accession Council

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - Carlo III è stato proclamato re del Regno Unito formalmente dall''Accession Council, al St. James's Palace,residenza reale nel complesso di Buckingham Palace. E' la prima volta che una proclamazione reale avvenuta per la prima volta in diretta tv. La proclamazione è stata sottoscritta, tra gli altri, dalla prima ministra Truss, dal principe William, dalla Regina consorte e dall'arcivescovo di Canterbury, Welby. Tra i presenti alla cerimonia, gli ex premier britannici Cameron, May, Johnson e Blair. - (PRIMAPRESS)