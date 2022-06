Carburanti: prorogato fino al 2 agosto lo sconto di 30 centesimi per benzina e gasolio

(PRIMAPRESS) - ROMA - È stato prorogato sino al 2 agosto lo sconto sui carburanti con un provvedimento firmato oggi dai ministri dell'Economia Franco e della Transizione ecologica Cingolani. Il decreto interministeriale proroga a lo sconto di 30 centesimi, attualmente in vigore, per ridurre il prezzo finale alla pompa dei carburanti. Il taglio dei prezzi riguarda la benzina, il gasolio, il gpl e il metano per autotrazione. - (PRIMAPRESS)