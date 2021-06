Cambiamenti climatici: il consiglio europeo "regola" le norme su clima entro il 2050

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla normativa europea sul clima: si conclude così la procedura di adozione dell'atto che fissa nella legislazione l'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050. L'adozione fa seguito a un accordo politico raggiunto con il Parlamento europeo il 21 aprile e all'adozione della posizione in prima lettura del Parlamento il 24 giugno.

La normativa europea sul clima fissa un obiettivo climatico vincolante dell'UE per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) pari ad almeno il 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. L'UE punterà anche ad aumentare il pozzo netto di assorbimento del carbonio entro il 2030.

Il regolamento istituisce un comitato consultivo scientifico europeo sui cambiamenti climatici che fornirà consulenza scientifica indipendente e relazioni in merito alle misure per il clima dell'UE. Prevede un obiettivo climatico intermedio per il 2040 da stabilire nei prossimi anni. - (PRIMAPRESS)