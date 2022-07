Caldo: i 40 roventi dell’Italia. Temperature nella media stagionale solo dopo il 25 luglio

(PRIMAPRESS) - ROMA - L'Anticiclone Africano che da giorni sta stringendo in una morsa di caldo tutta l'Europa, avrà il suo picco, anche in Italia, mercoledì 20. Per quando durerà questa situazione anomala che ha fatto registrare circa 7 gradi sopra la media stagionale? Difficile stabilirlo con precisione ma dopo il 25 luglio le previsioni meteo concordano che le temperature dovrebbero rientrare in parametri accettabili. Ad inizio settimana i valori saranno ovunque sopra la media di quello che statisticamente è il periodo più caldo dell'anno. I settori occidentali dell'Italia saranno i più caldi in questa fase intensificando le aree di siccità già presenti nel paese. - (PRIMAPRESS)