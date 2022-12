Calcio: Argentina Campione del Mondo in Qatar

(PRIMAPRESS) - DOHA - A distanza di 36 anni l'Argentina è per la terza voilta campione del mondo. Lionel Messi e compagni hanno trionfato nella finale di Losail battendo ai rigori 7-5 la Francia dopo un emozionante 3-3 nei 120 minuti di gioco. Argentina avanti di due gol nel primo tempo con le reti di Messi su rigore e Di Maria, ma raggiunta nel giro di 97 secondi nella ripresa dalla doppietta di Mbappé. Ai supplementari anche Messi e Mbappé hanno trovato la via del gol portando la sfida sul 3-3 e ai rigori, gli errori di Coman e Tchouameni hanno consegnato la Coppa del Mondo per la terza volta all'Argentina.



IL TABELLINO



ARGENTINA-FRANCIA 7-5 DCR (3-3 al 120', 2-2 al 90')

Argentina (4-3-3): E. Martinez; Molina (1' 1° ts Montiel), Otamendi, Romero, Tagliafico (16' 2° ts Dybala); De Paul (12' 1° ts Paredes), Fernandez; Mac Allister (11' 2° ts Pezzella); Messi, Alvarez (13' 1° ts Lautaro Martinez), Di Maria (19' st Acuna). A disp.: Armani, Rulli, Almada, A. Correa, Foyth, Lisandro Martinez, Palacios, Guido Rodriguez, Gomez. All.: Scaloni

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé (16' 2° ts Disasi), Varane (8' 2° ts Konaté), Upamecano, Theo Hernandez (26' st Camavinga); Tchouaméni, Rabiot (6' 1° ts Fofana); Dembélé (41' Kolo Muani), Griezmann (26' st Coman), Mbappé; Giroud (41' Thuram). A disp.: Areola, Mandanda, Guendouzi, Pavard, Saliba, Veretout. All.: Deschamps

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 23' rig. e 4' 2° ts Messi (A), 36' Di Maria (A), 35' st rig., 36' st e 13' 2° ts Mbappé (F)

Calci di rigore: Mbappé (F) gol, Messi (A) gol, Coman (F) parato, Dybala (A) gol, Tchouameni (F) fuori, Paredes (A) gol, Kolo Muani (A)

Ammoniti: Fernandez (A), Rabiot (F), Thuram (F), Acuna (A), Paredes (A), Montiel (A)

Espulsi:

Note: Al 50' st ammonito Giroud (F) in panchina. Recupero 7' + 8' + 1' +4' - (PRIMAPRESS)