Cabina regia Piano Ripresa, Draghi: “Conseguiti ad oggi 21 obiettivi su 55 previsti entro 2022”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Non ci sono ritardi nell'attuazione del Pnrr. Se ce ne fossero,la Commissione Ue non verserebbe i soldi". Così il premier uscente Draghi alla cabina di regia. Il Piano "è un'occasione unica, fondamentale per la nostra credibilità. Per mantenere gli impegni presi serve il sostegno di tutti". Draghi si dice "certo che il prossimo governo agirà con la stessa forza ed efficacia". Ora attuare investimenti e riforme, spendendo "in modo onesto e trasparente"."Conseguiti ad oggi 21 dei 55 obiettivi previsti per fine anno". - (PRIMAPRESS)