Cabina di regia Covid: prorogato lo stato d’emergenza 31 dicembre. Green pass dal 5/8

Lo stato di emergenza, in scadenza il 31 luglio, sarà prorogato al prossimo 31 dicembre. Lo avrebbe deciso la cabina di regia a Palazzo Chigi. Green pass dal 5 agosto per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, non sarà invece necessario per consumare al bancone. Cambiano i parametri per i passaggi di colore legati al rischio Covid: in giallo col 10% d'occupazione delle intensive e il 15% dei ricoveri. Le discoteche resteranno chiuse.Quarantena ridotta se contatto positivo.Green pass per trasporti non in questo Dl.