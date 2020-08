Buon Ferragosto all’Italia in vacanza tra furbetti e regole nuove

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Italia è ancora e per chissà per quanto tempo, alle prese con il contenimento del Covid, che risale lentamente in alcune aree anche con la complicità delle vacanze che sono suonate un po’ come una liberazione dopo il confinamento durato mesi ma che hanno fatto abbassare la guardia sulla sicurezza individuale. In questo scenario il paese annaspa tra incentivi a pioggia e bonus che stanno creando imbarazzo nella politica nazionale per quei parlamentari che nonostante stipendi considerevoli hanno fatto richiesta del contributo di Stato. Una questione morale ma anche la cartina di tornasole di una politica poco lungimirante nella stesura delle leggi. Ma le regole in Italia non sono vincolanti. Lo ha certificato il movimento grillino che ha votato per Il terzo mandato alla sindaca di Roma Virginia Raggi modificando lo statuto che dava la possibilità dell’alternanza. Benvenuti grillini nella casta. Definizione respinta da Di Maio che commenta parlando di evoluzione del movimento anche nel fare alleanze con altri partiti. Ieri con la Lega, oggi con il Pd, domani chissà. Nel mondo lo scenario è altrettanto complesso. Dalla questione della libertà privata di di Hong Kong alla rivolta del Libano per corruzione sino al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che non ha approvato una risoluzione proposta dagli Stati Uniti per estendere l'embargo sulle armi all'Iran, che scade a ottobre. Solo due Paesi hanno votato a favore,altri due si sono detti contrari e 11 si sono astenuti: quindi il testo non ha ottenuto il minimo richiesto di 9 voti favorevoli per la sua approvazione. Immediata la reazione degli Stati Uniti che, attraverso il segretario di Stato, Mike Pompeo,hanno parlato di fallimento "imperdonabile" dell'Onu. Un’altra istituzione messa in discussione. Altre regole che saltano. Ma oggi non pensiamoci. Buon Ferragosto a tutti. - (PRIMAPRESS)