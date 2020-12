Buon Compleanno Papa Francesco! Il Pontefice compie 84 anni

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Buon Compleanno Papa Francesco che compie oggi 84 anni. Nessun festeggiamento previsto in Vaticano. Il pontefice nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936, celebra il suo 7° compleanno da Papa. Gli anni scorsi, come sua abitudinee, lo aveva trascorso con un appuntamento per lui diventato immancabile: il pranzo coi senzatetto. Tra le centinaia di messaggi di auguri ricevuti, quello del Presidente Sergio Mattarella. Nel dramma della pandemia "consolazione e speranza dalla sua preghiera"e "appello esigente alla responsabilità",scrive Mattarella. Il premier Conte sottolinea l'attenzione costante del Papa "ai più poveri, ai più fragili, ai più piccoli". - (PRIMAPRESS)