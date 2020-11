Brusaferro (ISS): "Dobbiamo portare le regioni sotto il livello Rt1, altrimenti si finisce in Zona Rossa"

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’Italia del coronavirus è "un Paese a scenario 3", con un indice Rt che a livello nazionale è a 1,7. A fornire il dato è il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa di quest’oggi sull’analisi dei tasti regionali e nei loro passaggi a zone al indice Rt come nel caso della Campania che da zona gialla potrebbe addirittura in zona rosso come chiesto anche dal 118 della stessa area per l’impossibilità di trovare disponibilità di posti letto in terapia intensiva e con le autoambulanze costrette a fare la fila davanti ai pronto soccorso. Secondo Brusaferro l'indice "ha mostrato un rallentamento nella sua crescita, ma per ridurre i casi dobbiamo portare l'Rt sotto 1". mentre ora tutte le regioni "sono sopra Rt 1, e in alcuni casi a 2”. - (PRIMAPRESS)