Brexit, Regno Unito e Unione Europea verso un accordo definitivo nelle prossime ore

BRUXELLES - Ci sarebbe una svolta storica nella storia della fondazione dell'Unione Europea. Potrebbe essere annunciato nelle prossime ore lo storico accordo sul dopo Brexit tra Regno Unito e Unione europea. I lavori sono andati avanti tutta la notte e l'intesa commerciale sembra ormai vicina. Verrebbe in questo modo scongiurato un "no deal". Una bozza di compromesso sulla pesca, uno di nodi chiave dell'accordo, sarebbe già stata elaborata dai negoziatori europei e britannici, rivela Bloomberg. Attesi in mattinata l'annuncio di Bruxelles e anche una conferenza stampa a Londra del premier Johnson.