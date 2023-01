Brasile, Riccardo Cappelli incaricato a saldare i conti con l'assalto all'Esplanada de Ministérios

(PRIMAPRESS) - BRASILE - A Brasilia quello che aveva l'aria di essere un tentativo di golpe è rientrata in un'azione vandalica e distruttiva di gruppi sostenitori dell'ex presidente Bolsonaro che non ha mai riconosciuto l'elezione democratica di Lula. Il segretario esecutivo del Ministero della Giustizia brasiliano, Ricardo Cappelli, appena nominato dal presidente Lula a capo dell'intervento federale, ha spiegato che la situazione a Brasilia è ora "sotto controllo". Dopo la dispersione dei manifestanti, "tutto sarà debitamente indagato e i criminali continueranno a essere identificati e puniti", ha scritto sui social. In base al decreto emanato nella notte da Lula, Cappelli potrà adottare "tutte le misure necessarie di ordine pubblico" per porre fine alla rivolta ma anche saldare i conti con flange della polizia che nell'assalto di ieri all'Esplanada de los Ministérios dove si concentra l'apparato istituzionale del Paese, non hanno mostrato molta determinazione di voler contenere l'assalto così come ieri aveva sottolineato lo stesso Lula commentando i fatti. Oggi si passano al setaccio le immagini delle videocamere e dei cellulari sequestrati agli oltre 400 facinorosi arrestati. - (PRIMAPRESS)