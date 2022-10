Brasile oggi al voto nella sfida tra Bolsonaro e Lula. Il peso del Covid sul presidente uscente

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Il Brasile è chiamato oggi al voto per le presidenziali. A sfidarsi sono il presidente uscente Bolsonaro e il candidato della sinistra, leader del "campo lar- go", Lula ma che aveva già ricoperto il ruolo di presidente del paese. Secondo i sondaggi potrebbie essere proprio Lula a battere l'avversario già al primo turno. Secondo l'ultimo sondaggio si parla di una percentuale intorno al 51% dei voti contro il 37% di Bolsonaro. Se nessuno dei due candidati supererà la soglia del 50% sarà necessario il ballottaggio, in calendario il 30 ottobre. I toni della campagna elettorale sono stati duri con accuse dei due in lizza ma su Bolsonaro pesa sopratutto la cattiva gestione della pandemia da Covid che ha fatto migliaia di morti. Tra i brasiliani è ancora vivo il ricordo dei cimiteri improvvisati per le sepolture delle vittime del Covid. - (PRIMAPRESS)