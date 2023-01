Brasile: l’assalto vandalico di gruppi pro-Bolsonaro all’Espanada de los Ministérios

(PRIMAPRESS) - BRASILE - Gruppi di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro hanno rotto il blocco istituito dalla Polizia Militare sull'Esplanada dos Ministérios e hanno invaso la sede dei tre Poteri - Congresso Nazionale, Palazzo Planalto e Corte Suprema Federale (STF) - questa domenica. I manifestanti terroristi, promotori di atti di vandalismo e di carattere golpista, si sono concentrati nel quartier generale dell'esercito, a Brasilia, e alla fine sono scesi in direzione dell'Esplanade.

La rivolta ha richiamato alla mente l'assalto a Capitol Hill a Washington nella corsa elettorale alle presidenziali tra Biden e Trump. Il Presidente Lula ha criticato fortemente la polizia locale che non è intervenuta per fermare l'inizio della rivolta: "Queste persone verranno punite". Poi si scaglia contro Bolsonaro che ha permesso quanto è accaduto. - (PRIMAPRESS)