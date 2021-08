Brasile, Jair Bolsonaro indagato per “abuso di potere politico ed economico”

(PRIMAPRESS) - BRASILE - La Corte Suprema del Brasile (STF) ha aperto un’inchiesta, con l’accusa di “abuso di potere politico ed economico”, contro il presidente del Paese sudamericano, Jair Bolsonaro per gli attacchi al sistema di voto che, secondo lui, faciliterebbe frodi elettorali. Secondo la stampa locale, da tempo Bolsonaro attacca il sistema elettorale brasiliano sostenendo che, se non verrà cambiato, il prossimo anno non si potranno svolgere regolarmente le elezioni presidenziali; un atteggiamento ritenuto autoritario e fondato su informazioni non suffragate da prove, al punto che il giudice Alexandre de Moraes ha deciso di aprire un’inchiesta formale. - (PRIMAPRESS)